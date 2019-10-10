Ниязи Сафаров: Очень важно развивать торговое сотрудничество Азербайджана с Турцией

В январе-августе этого года объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,7 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров на совместном мероприятии по внедрению единых стандартов, организованном министерством экономики Азербайджана и министерством промышленности и технологий Турции.

"Турция является вторым по величине торговым партнером Азербайджана. Отношения между двумя странами сложились, проделана важная работа по поощрению инвестиций. Очень важно и дальше развивать торговое сотрудничество Азербайджана с Турцией", - сказал он.