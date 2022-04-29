Названы лучшие экспортеры Азербайджана

В связи с осуществляемым в январе-марте 2022 года экспортом в ненефтяном секторе в Азербайджане был составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных субъектов-экспортеров.

В связи с осуществляемым в январе-марте 2022 года экспортом в ненефтяном секторе в Азербайджане был составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных субъектов-экспортеров.

Как сообщает Report, рейтинг был опубликован в апрельском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Первую десятку рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров возглавляет ООО "МКТ производственная коммерция". Следующие места заняли местное представительство "Азербайджан Интернейшнл Майнинг Компани Лимитед", ООО "П-Агро", ООО "Агровест", ООО "Чинар Агро", ООО "Морс Трейдинг", ООО "СТП алюминий", ООО "Product Service", ООО "ZR-78 Company", ООО "Азербайджанское Производственное объединение сахара".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR). Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО "Socar Polymer", ООО "Азералюминий", АО "Азерэнержи", ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азерголд", ООО "Азерпак", ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Управление геофизики и геологии SOCAR, Государственная служба энергетики Нахчыванской АР.