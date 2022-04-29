О нас
Аудио новости

Названы лучшие экспортеры Азербайджана

Названы лучшие экспортеры Азербайджана В связи с осуществляемым в январе-марте 2022 года экспортом в ненефтяном секторе в Азербайджане был составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных субъектов-экспортеров.
Бизнес
29 апреля 2022 г. 14:15
Названы лучшие экспортеры Азербайджана

В связи с осуществляемым в январе-марте 2022 года экспортом в ненефтяном секторе в Азербайджане был составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных субъектов-экспортеров.

Как сообщает Report, рейтинг был опубликован в апрельском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Первую десятку рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров возглавляет ООО "МКТ производственная коммерция". Следующие места заняли местное представительство "Азербайджан Интернейшнл Майнинг Компани Лимитед", ООО "П-Агро", ООО "Агровест", ООО "Чинар Агро", ООО "Морс Трейдинг", ООО "СТП алюминий", ООО "Product Service", ООО "ZR-78 Company", ООО "Азербайджанское Производственное объединение сахара".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR). Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО "Socar Polymer", ООО "Азералюминий", АО "Азерэнержи", ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азерголд", ООО "Азерпак", ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Управление геофизики и геологии SOCAR, Государственная служба энергетики Нахчыванской АР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ən yaxşı ixracatçıları açıqlanıb

Самое важное

Президент: Ситуация с оккупацией территорий была неприемлема для Азербайджана
Президент: Ситуация с оккупацией территорий была неприемлема для Азербайджана
29 апреля 2022 г. 13:00
Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах
Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах
29 апреля 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
29 апреля 2022 г. 09:21
Пожар в Промпарке Азерсун локализован
Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован
29 апреля 2022 г. 02:41
Глава МЧС: Пожар в Промпарке Азерсун будет локализован в течение полутора часов
Глава МЧС: Пожар в "Промпарке Азерсун" будет локализован в течение полутора часов
29 апреля 2022 г. 01:56
Кямаледдин Гейдаров: Пожар в Промпарке Азерсун охватил площадь в 5 тыс. кв.м
ФотоКямаледдин Гейдаров: Пожар в "Промпарке Азерсун" охватил площадь в 5 тыс. кв.м
29 апреля 2022 г. 01:32
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Пожар на территории Промышленного парка Азерсун продолжается
ФотоПожар на территории "Промышленного парка Азерсун" продолжается
28 апреля 2022 г. 23:17
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
28 апреля 2022 г. 22:41
Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
ФотоПредставители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
28 апреля 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi