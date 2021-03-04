Названо число граждан Азербайджана, переехавших жить в Казахстан в 2020 году

В течение 2020 года в Азербайджан переехали 32 гражданина Казахстана.

В течение 2020 года в Азербайджан переехали 32 гражданина Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное бюро статистики Казахстана.

Согласно информации, в прошлом году количество граждан Казахстана, переехавших жить в Азербайджан, на 17,9% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, в течение 2020 года на жительство в Казахстан переехали 176 граждан Азербайджана. Это на 11,6% меньше по сравнению с результатами 2019 года.

В целом, в 2020 году из Казахстана в другие зарубежные страны переехали 29,1 тыс. человек, в Казахстан же приехали 11,4 тыс. иностранных граждан. При этом разница между приехавшими и уехавшими составила минус 17,6 тыс. Впервые за последние несколько лет количество выезжающих сократилось на 35,6%.

По итогам 2020 года миграционный отток снизился с минус 33 тыс. человек до минус 17,6 тыс. человек, или на 46,6%.

Стоит отметить, что количество прибывших также сократилось - на 6,6%. Вероятно, это связано с пандемией COVID-19.

Согласно статданным, в прошлом году большинство казахстанцев переехали в Россию – 25 139 человек (- 36,8% по сравнению с 2019 годом), в Германию – 2 250 (-19,8%), в США – 247 (-9,5%), в Беларусь – 234 (-34,3%), в Узбекистан – 199 (-54,3%), в Канаду – 111 (+35,4%), в Кыргызстан – 85 (-52%), в Украину – 71 (-12,3%), в Израиль – 61 (-59,3%), в Турцию – 54 (-33,3%) и в Азербайджан – 32 (-17,9%).

Между тем в Казахстан переехали из России – 3 614 (+6,6%), Узбекистана – 2 595 (-37,6%), Китая – 1 560 (+4,7%), Туркменистана – 1 192 (+36,4%), Кыргызстана – 465 (+23,7%), Турции – 312 (рост в 2,3 раза), Германии – 175 (-24,6%), Таджикистана – 158 (-8,7%), Монголии – 147 (-46,4%), Ирана – 106 (-17,2%), Грузии – 99 (рост в 2,3 раза), США – 73 (-12%), Украины – 70 (-31,4%), Беларуси – 42 (-44%), Армении – 23 (-32,4%).