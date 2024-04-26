BCG: Азербайджан, благодаря большому количеству талантов, имеет преимущество перед крупными экономиками

Азербайджан, благодаря большому количеству талантливых специалистов на рынке труда, находится в более выгодном положении, чем многие ведущие мировые экономики, которые сегодня сталкиваются с острой нехваткой людей.

Азербайджан, благодаря большому количеству талантливых специалистов на рынке труда, находится в более выгодном положении, чем многие ведущие мировые экономики, которые сегодня сталкиваются с острой нехваткой людей.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании "Глобальный рынок талантов 2024" (Decoding Global Talent 2024), опубликованном консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG).

Исследование основано на данных опроса более 150 тысяч респондентов из 188 стран, и стало четвертым выпуском в серии.

Эксперты BCG отмечают, что надвигающийся дисбаланс на мировом рынке рабочей силы в первую очередь обусловлен снижением рождаемости и несоответствием между спросом и предложением на рынке труда.

"Азербайджан находится в более выгодном положении, чем многие ведущие мировые экономики, благодаря наличию талантов. Открывая офис в Баку, мы ориентировались на наличие пула талантов, который позволит нам расти. И наши ожидания более чем оправдались – за два года офис вырос в два раза, благодаря локальным талантам", - заявил глава офиса BCG в Баку, управляющий директор и старший партнер BCG Кирилл Туишев.

Он отметил, что у Азербайджана по сравнению с другими странами есть существенные конкурентные преимущества: "Молодой средний возраст населения, 31-32 года, а также то, что образование является исторически значимой ценностью.

Вместе с тем, у Азербайджана есть большие задачи: необходимо воспользоваться своим конкурентным преимуществом и сохранить локальные таланты. Для этого требуется создавать такие возможности для профессионального развития, которые открывали бы гораздо более интересные перспективы, нежели за пределами страны".

Результаты опроса также показали, что специалисты во всем мире переезжают за границу в первую очередь с целью профессионального роста.

Желающие переехать в качестве основных причин указывают на финансовые и экономические аспекты (64% респондентов) и карьерные соображения, например, опыт работы (56%). Для респондентов, которые указали конкретную причину выбора той или иной страны, главным решающим фактором было качество возможностей для трудоустройства (65%), а на втором месте - качество жизни и климат (54%). Другие присущие некоторым странам возможности, такие как получение гражданства (18%) и медицинское обслуживание (15%), также играют определенную роль, но являются второстепенными факторами.

Согласно исследованию, рейтинг предпочтительных направлений возглавляют англоговорящие страны с сильной экономикой: Австралия, США, Канада и Великобритания входят в четверку самых желанных стран, а в топе рейтинга городов - Лондон, и Нью-Йорк также вошел в пятерку лучших городов.

Люди, приезжающие из регионов с избытком рабочей силы из-за более высокой рождаемости, обычно более подвижны, чем жители регионов, где численность трудоспособного населения сокращается.

Так, активно стремятся к переезду 64% работников на Ближнем Востоке и в Африке и более половины респондентов в Южной Азии (58%) и странах Центральной и Западной Африки (52%). На другом конце спектра отмечается существенно меньшая доля желающих в Северной Америке (16%) и Европе (10%).