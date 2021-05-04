Названа дата начала деятельности Алятской свободной экономической зоны

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили

"С июля 2022 года ожидается начало деятельности Алятской свободной экономической зоны".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, представляя в первом чтении поправки в закон "Об Алятской свободной экономической зоне".

По его словам, законопроект подготовлен в связи с деятельностью Алятской свободной экономической зоны и усовершенствованием законодательства в данной сфере в соответствии с международным опытом.