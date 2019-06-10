​Назван объем инвестиций Азербайджана в Грузию в первом квартале

В первом квартале 2019 года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 15,4 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в квартальном отчете Национального статуправления Грузии.

Доля инвестиций Азербайджана в общем объеме прямых иностранных инвестиций Грузии в январе-марте составила 5,5%. Азербайджан стал шестым по объему инвестиций в соседнюю страну. Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии сократились на 41,2 млн долларов или 72% в годовом сравнении.

Объем инвестиций в экономику соседней страны в первом квартале составил 281,1 млн долларов, что на 6,3% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Наибольший объем инвестиций пришелся на сектор услуг (139,8 млн долларов), финансовый сектор (42,7 млн долларов) и транспортный сектор (28,6 млн долларов).