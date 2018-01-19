Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Назначены новые заместители CEO Caspian European Club.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

Ими стали Гюнай Садыгова и Эльдар Максумов.

Тельман Алиев отметил, что Гюнай Садыгова и Эльдар Максумов начали свою трудовую деятельность в Caspian Energy будучи студентами с 2004 года и на протяжении последних нескольких лет исполняют обязанности старших менеджеров Caspian Energy International Media Group, Caspian European Club и Caspian American Club.

"На протяжении 13 лет они принимают активное участие в налаживании контактов с государственными и частными структурами и успешно организовывают крупные мероприятия как на территории Азербайджана, так и за его пределами", - сказал Тельман Алиев.

Гюнай Садыгова родилась в городе Баку, окончила Азербайджанский государственный медицинский университет, владеет азербайджанским, английским, русским, турецким, арабским, ивритом и немецким языками. На протяжении своей деятельности Г.Садыгова активно налаживала контакты с представителями правительства и частного сектора стран Северной Америки и Европы.

Эльдар Максумов родился в городе Баку, окончил Азербайджанскую государственную нефтяную академию с красным дипломом, владеет азербайджанским, русским, английским и немецким языками. На протяжении своей деятельности Э.Максумов активно налаживал контакты с представителями правительства и частного сектора стран СНГ, ГУАМ и Азии.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.