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Назначен временно исполняющий обязанности начальника Главного таможенного управления Баку

Назначен временно исполняющий обязанности начальника Главного таможенного управления Баку Временно исполняющим обязанности начальника Главного таможенного управления города Баку Государственного таможенного комитета (ГТК) назначен первый заместитель председателя Комитета Исмаил Гусейнов.
Бизнес
1 сентября 2022 г. 13:14
Назначен временно исполняющий обязанности начальника Главного таможенного управления Баку

Временно исполняющим обязанности начальника Главного таможенного управления города Баку Государственного таможенного комитета (ГТК) назначен первый заместитель председателя Комитета Исмаил Гусейнов.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал первый заместитель председателя ГТК, временно исполняющий обязанности председателя генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров.

В Госкомитете подтвердили факт Report.

Напомним, что несколько дней назад начальник Главного таможенного управления города Баку полковник таможенной службы Пярвиз Кянгярли был освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку. Ранее он возглавлял финансовый отдел Главного таможенного управления на воздушном транспорте.

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