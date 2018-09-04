Назарбаев: Перевозка грузов из Китая на Кавказ и Европу является для нас новой возможностью укрепления торгово-экономического сотрудничества

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ «Как сказал Президент Ильхам Алиев, открыта железная дорога из Туркестана в Черное море через Кавказ. Наряду с этим, пропускная способность грузов казахстанских портов Курык и Актау достигла 26 миллионов тонн. Кроме того, следует отметить коридор, позволяющий попасть на рынки стран Залива из Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка контейнеров из Китая посредством Казахстана в Каспийское море, Кавказский регион и Европу является для нас новой возможностью с точки зрения укрепления торгово-экономического сотрудничества».

Как передает Report, об этом сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступая на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Центре культуры имени Чингиза Айтматова «Рух Ордо» в городе Чолпон-Ата Кыргызстане.

Нурсултан Назарбаев отметил важность проведения Новруз байрамы общими мероприятиями с точки зрения сотрудничества в сфере культуры.

«Хочу также отметить, что в период нашего председательства особое внимание уделялось научно-просветительской работе. Так, в школьные программы Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Казахстана включен учебник «Общетюркская история». Тюркская академия выпустила более 90 книг по истории, запущен портал «Наследие отцов», в котором собрано четырехвековое культурное наследие наших народов, начата реализация проекта социологического исследования «Тюркбарометр». Для развития сотрудничества между нашими государствами в области туризма стартовал проект «Современный Шелковый путь», - отметил Президент Казахстана.