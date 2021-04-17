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На потребительском рынке Азербайджана спад на 4%

На потребительском рынке Азербайджана спад на 4% В январе-марте этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 11,5 млрд манатов.
Бизнес
17 апреля 2021 г. 10:59
На потребительском рынке Азербайджана спад на 4%

В январе-марте этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 11,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, стоимость продукции и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, сократилась в годовом сравнении на 4,2% и составила 11,1 млрд манатов, 47,9% из которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном месяце один потребитель потратил в среднем 383,7 маната или на 2,4 маната меньше в номинальном выражении, чем год назад.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı 4 %-dən çox azalıb

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