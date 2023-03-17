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На азербайджано-российской границе состоялось открытие КПП "Ханоба"

На азербайджано-российской границе состоялось открытие КПП "Ханоба" Сегодня на азербайджано-российской границе состоялось открытие после реконструкции КПП "Ханоба".
Бизнес
17 марта 2023 г. 13:44
На азербайджано-российской границе состоялось открытие КПП Ханоба

Сегодня на азербайджано-российской границе состоялось открытие после реконструкции КПП "Ханоба".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица двух стран.

Выступивший в мероприятии заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что с Россией налажено эффективное и деловое сотрудничество во всех сферах.

По его словам, стоимость торгового оборота между двумя странами в прошлом году выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,7 млрд долларов США.

Говоря о плодотворном сотрудничестве между двумя странами в вопросе международного транспортного коридора "Север-Юг, расширении логистических возможностей, Ш.Мустафаев отметил, что КПП "Ханоба" сыграет важную роль в ускорении таможенных процессов, увеличении объема грузоперевозок, эффективном регулировании транспортного и пассажирского потоков.

Ш.Мустафаев добавил, что Азербайджан готов увеличить объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" до 15 млн тонн в год.

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Версия на английском языке ФотоKhanoba customs post on Azerbaijan-Russia border opened
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Rusiya sərhədindəki “Xanoba” gömrük postunun açılışı olub

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