Глава палаты торговли Мазандарана: Мы готовы создать все условия для азербайджанских инвесторов

Сари. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Показатели экономического сотрудничества между Азербайджаном и Ираном нас не удовлетворяют". Как сообщает командированный в Мазандаран корреспондент Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами заявил глава палаты торговли, рудников, промышленности и сельского хозяйства Мазандарана Абдулла Мухаджир.

Глава палаты заявил, что такие визиты журналистов положительно влияют на двусторонние отношения. Он отметил, что существующие между странами исторические связи послужат основой для развития потенциала двустороннего сотрудничества.

А.Мухаджир отметил, что в Мазандаране можно развивать различные виды туризма, сельского хозяйства и другие сферы: "Мы готовы создать все условия для азербайджанских инвесторов. Несмотря на то, что мы находимся в географической близости, наши экономические отношения не сильно развиты. Например, в 2014 г. импорт из Азербайджана составил 3 650 долларов. Экспорт из Мазандарана в Азербайджан же составил 33 млн. долларов. В основном были экспортированы рыбная продукция, фрукты, цемент. Эти показатели нас не удовлетворяет, мы намерены развивать сотрудничество".