Министры торговли G20 проведут видеоконференцию по COVID-19

Главы министерств торговли стран "Большой двадцатки" обсудят меры в области борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель ведомства Гао Фэн.

"В четверг вечером по пекинскому времени состоится вторая специальная видеоконференция глав министерств торговли стран "Большой двадцатки", посвященная ответным мерам на эпидемию COVID-19", - сказал он, отметив, что КНР представит министр коммерции КНР Чжун Шань.

Он сообщил, что в видеоконференции примут участие представители стран G20, приглашенных государств и соответствующих международных организаций.