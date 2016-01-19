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    Министр: В Азербайджане откроется 15 тыс. новых рабочих мест

    Шахин Мустафаев: На протяжении 1-1,5 года должны реализоваться около 150 проектов в отрасли сельского хозяйства, обработки и промышленности

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О стимулировании экспорта ненефтяной продукции", в стране будет разработан механизм его стимулирования. Соответствующее распоряжение уже направлено в Кабинет министров и даны определенные поручения. 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на совместном заседании комитетов экономической политики, промышленности и предпринимательства и правовой политики и государственного строя Милли Меджлиса. 

    По словам министра, предусмотрено создание национального бренда Азербайджана, поощрение ненефтяного экспорта и непосредственное участие государства в данном процессе: "Этим мы добьемся стимулирования экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане".  

    Ш.Мустафаев добавил, что на протяжении 1-1,5 года должны быть реализованы около 150 проектов в отрасли сельского хозяйства, обработки и промышленности: "В результате этого в Азербайджане откроется около 15 тыс. новых рабочих мест".

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