Министр: Стоящий перед нами главный вопрос - вхождение частного сектора в Карабах

Стоящий перед нами в ближайшем будущем основной вопрос связан с восстановлением освобожденных территорий и вхождением частного сектора в Карабах.

Стоящий перед нами в ближайшем будущем основной вопрос связан с восстановлением освобожденных территорий и вхождением частного сектора в Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в видеообращении к участникам конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", организованной Министерством экономики, Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

"Генеральные планы ряда городов и районов уже утверждены, работа по созданию базовой инфраструктуры продолжается. В очередной раз призываю наших предпринимателей и инвесторов инвестировать и строить бизнес в Карабахе. Государство оказывает и будет продолжать оказывать необходимую поддержку в этом направлении. Благоприятные условия для предпринимателей созданы в "Экономической зоне Аразской долины" и Агдамском промышленном парке. На освобожденных от оккупации территориях применяются налоговые льготы. Эти меры послужат привлечению инвестиций на эти территории, развитию предпринимательства и дальнейшему укреплению социального обеспечения населения", - отметил министр.