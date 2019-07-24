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Министр промышленности и торговли Афганистана посетит Азербайджан

​Министр промышленности и торговли Афганистана посетит Азербайджан

Министр промышленности и торговли Афганистана Аджмал Ахмади посетит Азербайджан.

Об этом Report сообщил торговый атташе посольства Афганистана в Азербайджане Рухуллах Рафиги.

Собеседник агентства отметил, что А. Ахмади возглавит афганскую делегацию, которая примет участие на афганской продовольственной выставке в Баку 27-30 сентября.

Организаторами выставки являются Министерство промышленности и торговли Афганистана, Торгово-промышленная палата Афганистана, а также Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

50 афганских компаний  представят в Баку сухофрукты, фрукты, овощи, драгоценные камни и украшения, строительные материалы, ковры и другие товары и  продукцию.

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