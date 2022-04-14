Министр экономики и устойчивого развития Грузии посетит Азербайджан

В ближайшее время министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили посетит Азербайджан с официальным визитом.

В ближайшее время министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве.

Визит продлится два дня. Л.Давиташвили проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром энергетики Пярвизом Шахбазовым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.

Стороны обсудят углубление связей между двумя странами в различных сферах.

Грузинского министра в поездке будут сопровождать заместители Гурам Гурамишвили и Ромео Микаутадзе, гендиректор АО "Грузинские железные дороги" Давид Перадзе и другие официальные лица.