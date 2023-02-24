Микаил Джаббаров: Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос более чем на 63%

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в прошлом году вырос более чем на 63%.

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в прошлом году вырос более чем на 63%.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на первом Узбекско-азербайджанском межрегиональном форуме в Ташкенте.

Рассказав об экономике Азербайджана, министр отметил, что рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6 процентов, в том числе ненефтяного ВВП - более чем 9 процентов.

На форуме также была представлена информация о благоприятном деловом климате нашей страны, потенциале освобожденных от оккупации территорий. Было отмечено, что по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Физулинском районе продолжается строительство школы на 960 ученических мест, что является еще одним ярким проявлением тесных отношений между нашими народами.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном развивается по восходящей линии. Было отмечено, что установление деловых отношений, связей между регионами Узбекистана и Азербайджана еще больше укрепит это взаимовыгодное партнерство.

На мероприятии были проведены презентации инвестиционных проектов, а также встречи в формате B2B и B2G.