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Микаил Джаббаров принял участие в международной выставке в Туркменистане

Микаил Джаббаров принял участие в международной выставке в Туркменистане В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с заместителем председателя Кабинета министров этой страны, сопредседателем Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии Батыром Атдаевым п
Бизнес
28 ноября 2023 г. 12:51
Микаил Джаббаров принял участие в международной выставке в Туркменистане

В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с заместителем председателя Кабинета министров этой страны, сопредседателем Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии Батыром Атдаевым принял участие в международной выставке Agro-Pack Turkmenistan 2023.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На выставке, где были представлены инновационные механизмы производства, мы ознакомились с услугами, предоставляемыми международными компаниями, действующими в сфере промышленности, сельского хозяйства, производства продуктов питания, ИКТ, строительства, логистики, текстиля и других областях, с инновациями, обеспечивающими повышение экономической эффективности, эффективное использование ресурсов и современные решения для различных отраслей экономики", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Economy attends international exhibition in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Türkmənistanda beynəlxalq sərgidə iştirak edib

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