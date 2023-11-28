Микаил Джаббаров принял участие в международной выставке в Туркменистане

В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с заместителем председателя Кабинета министров этой страны, сопредседателем Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии Батыром Атдаевым п

В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с заместителем председателя Кабинета министров этой страны, сопредседателем Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии Батыром Атдаевым принял участие в международной выставке Agro-Pack Turkmenistan 2023.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На выставке, где были представлены инновационные механизмы производства, мы ознакомились с услугами, предоставляемыми международными компаниями, действующими в сфере промышленности, сельского хозяйства, производства продуктов питания, ИКТ, строительства, логистики, текстиля и других областях, с инновациями, обеспечивающими повышение экономической эффективности, эффективное использование ресурсов и современные решения для различных отраслей экономики", - написал министр.