Микаил Джаббаров: Грузия – один из важных партнеров Азербайджана

Азербайджан является ведущей страной в регионе по своему экономическому потенциалу в результате своей успешной политики.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на встрече с членами Объединения азербайджанских бизнесменов (AZEBI) в Тбилиси.

По его словам, азербайджанские компании и предприятия уже долгие годы вкладывают средства в экономики других стран. "Грузия - одна из тех стран, и это естественно из-за ее географического положения и исторических связей. Грузия является важной страной-партнером для Азербайджана. В этой стране наблюдается активность азербайджанских компаний. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, в которых участвуют обе страны, меняют экономическую значимость региона".