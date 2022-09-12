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Меликов: У Дагестана сложились добрососедские отношения с Азербайджаном

Меликов: У Дагестана сложились добрососедские отношения с Азербайджаном Власти Дагестана намерены наладить связи со странами Каспийского бассейна для развития транспортного коридора "Север - Юг".
Бизнес
12 сентября 2022 г. 12:05
Меликов: У Дагестана сложились добрососедские отношения с Азербайджаном

Власти Дагестана намерены наладить связи со странами Каспийского бассейна для развития транспортного коридора "Север - Юг".

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил глава региона Сергей Меликов в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, в ближайшее время делегация от региона планирует посетить с визитом Азербайджан и Иран.

"Мы рассматриваем на сегодняшний день как партнеров все страны Каспийского бассейна. Здесь работаем последовательным методом для того, чтобы понимать эту заинтересованность <...> с теми, кто нам ближе в рамках развития транспортно-логистического коридора. А в последующем - уже и с другими государствами", - сказал Меликов.

По его словам, у региона сложились "добрососедские отношения" с Азербайджаном, и созданная между странами межправительственная комиссия сегодня, в том числе, рассматривает вопросы улучшения качества работы пунктов пропуска для расширения возможности транспортно-логистического коридора.

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