Малайзия рассчитывает на помощь Китая в покрытии госдолга

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Малайзия рассчитывает на помощь Китая в разрешении проблемы вокруг государственного долга".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил в Пекине малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Махатхир отметил важность развития сотрудничества с КНР, особенно в сфере высоких технологий и электронной коммерции. Китайский премьер сообщил, что Пекин намерен увеличить импорт из Куала-Лумпура

Отметим, что размер государственного долга, который возник во время нахождения у власти прошлого правительства во главе с Наджибом Разаком, превышает 250 млрд долларов.