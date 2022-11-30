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Ма Чи: Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном

Ма Чи: Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном.
Бизнес
30 ноября 2022 г. 14:00
Ма Чи: Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном

Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом советник посольства Китая в Азербайджане по экономико-торговым вопросам Ма Чи сказал на торгово-экспортном форуме (TEF-2022) в Баку.

По его словам, Азербайджан – важный экономический и торговый партнер Китая: "Китай рассматривает Азербайджан как единый инвестиционный рынок. В последнее годы мы сократили поставки нефтепродуктов из Азербайджана, в то время как Азербайджан нарастил экспортные поставки в Китай".

Ма Чи добавил, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в финансовой, сельскохозяйственной сферах.

Он подчеркнул, что Китай и Азербайджан уже 30 лет поддерживают сотруднические отношения: "Китай придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном, и реализовал ряд крупномасштабных инфраструктурных и промышленных проектов, сыгравших важную роль в экономико-социальном развитии Азербайджана".

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Версия на английском языке Embassy: China sees Azerbaijan as single investment market
Версия на азербайджанском языке Ma Çi: "Azərbaycanı vahid investisiya bazarı kimi görürük"

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