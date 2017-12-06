Ликвидируется сельскохозяйственная ярмарка напротив станции метро "Кероглу"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Приступили к ликвидации сельскохозяйственной ярмарки, организованной на месте праздничной ярмарки напротив станции метро "Кероглу" Бакинского метрополитена".

Как сообщает Report, на территории приостановлена продажа рыбы.

В заявлении Report руководитель пресс-службы Департамента торговли и услуг Исполнительной власти города Баку Алиаббас Багиров сказал, что напротив станции метро "Кероглу" также запретят продажу фруктов, овощей и зелени: "В соответствии с данным поручением, на указанной территории была приостановлена продажа рыбы, так как специфический запах стал причиной недовольства граждан".

Отметим, что ежегодно в канун праздников на выходе станций метро в Баку организовываются ярмарки и устанавливаются палатки. И в этом году в преддверие новогодних праздников в столице были организованы ярмарки, где предлагались елки, аксессуары, игрушки, гирлянды и пр. На предусмотренной для праздничной ярмарки территории на выходе станции метро "Кероглу" организовали продажу сельскохозяйственных товаров. Запах рыбы вызвал серьезное недовольство жителей столицы и пассажиров метро.