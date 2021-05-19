Lamborghini перейдет на выпуск гибридных и электрических суперкаров

Основная цель такого перехода — сокращение выбросов CO2 на 50% к началу 2025 года

Итальянский автопроизводитель Lamborghini объявил о переходе на производство гибридных и полностью электрических суперкаров.

Как передает Report со ссылкой на «Ведомости», к концу 2024 года все автомобили, которые выпускает компания, должны стать гибридными. За четыре года для перехода на гибридные модели компания планирует выделить 1,5 млрд евро (1,8 млрд долларов США). Основная цель такого перехода — сокращение выбросов CO 2 на 50% к началу 2025 года.

«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать воздействие на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы компании Стефана Винкельманна.

Первый серийный электромобиль в Lamborghini планируют представить до 2030 года. Электрические и гибридные модели получат новые технические решения и легкие материалы, которые должны компенсировать увеличение массы из-за электромоторов и аккумуляторов.

По мнению генерального директора McLaren Automotive Майка Флюитта, на данный момент электромобильные технологии не пригодны для суперкаров.