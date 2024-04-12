Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск

ThyssenKrupp Steel, подразделение крупнейшего производителя стали в Германии, сократит производственные мощности в городе Дуйсбург, а также рабочие места.

ThyssenKrupp Steel, подразделение крупнейшего производителя стали в Германии, сократит производственные мощности в городе Дуйсбург, а также рабочие места.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на программу реструктуризации ThyssenKrupp.

Исполнительный совет сталелитейного дивизиона корпорации заявил, что производственные мощности будут сокращены до 9–9,5 млн т в год, что примерно соответствует объемам отгрузки за последние три года. Сейчас мощности завода рассчитаны примерно на 11,5 млн т.

Reuters связал объявление с модернизацией сталелитейного бизнеса, которая стала необходима из-за ослабления спроса и жесткой конкуренции со стороны металлургов из Азии.

Отмечается, что планируемое сокращение может помешать переговорам с чешским энергетическим холдингом EPH, который имеет планы стать совладельцем сталелитейного подразделения.