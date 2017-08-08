Компания богатейшего человека мира будет продавать азербайджанскую продукцию

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества Azexport с Amazon служба Fulfillment by Amazon (FBA) отныне доступна азербайджанским бизнесменам.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В сообщении отмечается, что служба Amazon FBA предлагает предпринимателям Азербайджана услуги размещения, хранения, упаковки и доставки продукции в более чем 100 складах США. Заинтересованные лица могут обращаться в Azexport (https://azexport.az/index.php?route=information/contact).

Отметим, что Amazon.com – крупнейшая в мире торговая онлайн-площадка. Портал Azexport интегрирован также с такими крупными мировыми платформами, как Alibaba, e-Bay и Allbiz, и представляет азербайджанские товары во всем мире.

Согласно последним статданным, глава Amazon Джеф Безос является богатейшим человеком мира.