Как бизнес может помочь в борьбе с коронавирусом? - МНЕНИЕ

Мировые гиганты, такие как Airbus, Tesla, Fiat и PETKIM, приступили к выпуску медицинских принадлежностей в целях поддержки борьбы с пандемией COVID-19.

По сообщению Report, в Италии, например, инженеры приспособили маски для дайвинга под медицинские маски для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. В связи с ростом потребности в информации, IT и аналитические компании придумывают новые методы и платформы для отслеживания баз данных. А какие компании в Азербайджане, идя в ногу со временем, готовы оказать содействие в борьбе с коронавирусом и вместе с тем спасти свой бизнес от кризиса?

Основатель и генеральный директор ATL Group Рашад Мирзоев сообщил Report, что в период кризиса компании, обладающие львиной долей в экономике страны, могут помочь уменьшить нагрузку государства:

"Необходимо понимать ответственность, которую несут компании в борьбе с коронавирусом. В настоящее время на местные предприятия в основном возложены социальные обязательства. Мировой опыт показывает, что компании призваны защищать своих сотрудников материально и физически. Например, Microsoft сократила рабочее время своих сотрудников. Компания Google создала фонд для заразившихся вирусом работников, находящихся на карантине. Средства этого фонда позволят сотрудникам выйти в оплачиваемый отпуск по болезни. Apple предложил инфицированным сотрудникам магазина бессрочный, оплачиваемый отпуск по болезни. Генеральный директор Delta пожертвовал компании свою годовую зарплату, чтобы избежать сокращений.

По словам Р.Мирзоева, многие компании предлагают людям бесплатно или по льготной цене некоторые продукты и услуги: "Google предлагает всем клиентам G-suite услугу видеоконференции Hangouts Meet бесплатно до 1 июля. LinkedIn выложил в бесплатном доступе 16 онлайн-курсов. Бизнес-возможности, порожденные коронавирусом, способствуют большей активности растущих компаний.

На весьма интересный шаг решилась компания Amazon. Руководство компании приняло решение нанять на работу 100 тысяч новых сотрудников для удовлетворения растущего спроса, что поможет в том числе в решении проблемы безработицы”, - отметил Р.Мирзоев.

Рашад Мирзоев

По его словам, во избежание печальных последствий кризиса компании могут временно освоить иные сферы: "Так, скажем, производители продуктов питания могут поэкспериментировать с областью e-grocery, частные учебные центры - перейти на онлайн-обучение, а парфюмерные компании могли бы производить средства дезинфекции. Текстильным компаниям хорошо было бы заняться пошивом масок для удовлетворения растущего спроса.

Софтверные компании могли бы разрабатывать программное обеспечение, позволяющее решать проблемы, порожденные кризисом. Трейнеры и инфлюенсеры могли бы разрабатывать спортивные программы для занятий в домашних условиях и поменять соответственно свой онлайн-контент. Расширение спектра онлайн-услуг предприятий, работающих в медицинской области, центров психологической помощи и консультационных центров, поможет им в работе".

Глава Novco Group of Companies Фарид Новрузи заявил, что подобную помощь могут оказать компании, задействованные в производственной сфере:

"Так, например, текстильные фабрики могут помочь в пошиве масок для лица, компании в Сумгайытском технопарке (STP) могли бы оказать помощь в разработке аппаратов искусственного дыхания. Имеющиеся в их распоряжении сырье и технологии сыграют исключительную роль в этом деле. А спасение бизнеса мне видится в онлайн-продажах, независимо от того, розничными они будут или оптовыми. Уверен, подобные инициативы встретят поддержку государства".