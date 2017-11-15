JTI: Повышение акцизных ставок на импорт сигарет расширит контрабанду

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В азербайджанском представительстве Japan Tobacco International (JTI) полагают, что увеличение в несколько раз ставок акцизов на импортируемые табачные изделия в стране может привести к негативным последствиям.

Как сообщили Report в бакинском офисе JTI, неизбежное повышение цен на внутреннем рынке может снизить легальный оборот сигарет и расширить контрабанду: "В результате ожидаемые поступления в госбюджет снизятся, а потребители перейдут на менее дорогие и некачественные "контрабандные" товары неизвестного происхождения".

"Азербайджану необходим среднесрочный акцизный план, чтобы предотвратить налоговые и ценовые шоки на рынке табачных изделий, создать благоприятные условия для устойчивого развития бизнеса и снизить риск контрабанды табачных изделий", - сказали в компании.

По результатам недавних исследований, проведенных международной маркетинговой компанией Nielsen в Азербайджане, доля нелегальных сигарет на внутреннем рынке в июле 2017 года достигла 13,9%.

"Горький опыт Грузии в 2005 году, а также других стран показывает, что чрезмерное повышение акцизных ставок негативно влияет на потребление легальных сигарет и налоговые поступления. К примеру, к аналогичной ситуации привело значительное увеличение акцизного налога в Германии в 2002-2006 годах, а доля контрабандных сигарет на рынке достигла 20%. В 2007-2009 годах правительство осознало вред от этой политики и приостановило повышение ставок акцизов, воспрепятствовав таким образом дальнейшему расширению незаконного оборота сигарет", - добавили в JTI Azerbaijan.