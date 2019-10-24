Глава конфедерации: Изменения в Минэкономики - важное новшество для предпринимателей

Структурные изменения в Министерстве экономики Азербайджана рассматриваются как важное новшество для предпринимателей.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) (ASK) Мамед Мусаев.
"Потому что здесь есть Министерство экономики и Государственная налоговая служба, Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком, Государственная служба по вопросам имущества, Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства, Фонд развития предпринимательства. Этот шаг своего рода продолжение процесса создания таких служб, как Служба ASAN и DOST. Предприниматели смогут обращаться за решением всех вопросов в Министерство экономики. Я думаю, что это очень успешная и гибкая панель управления", - сказал Мусаев.
Əşrəf MehdiyevАвтор новости