Инвестиции России в Турции достигли 10 млрд долларов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Накопленные инвестиции России в турецкую экономику на текущей момент составляют порядка 10 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак в рамках выступления на международной выставке-ярмарке в Измире.

"На сегодня общая сумма инвестиционных проектов российских компаний в Турции составляет более 10 млрд долларов, аналогичный объем вложен турецкими партнерами при реализации проектов на территории России", - сказал он.

Новак добавил, что сейчас открываются хорошие возможности для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии. Министр подчеркнул, что потенциалу также будет способствовать создание совместного инвестфонда, который будет располагать средствами в размере более 1 млрд долларов. Он будет концентрироваться на сотрудничестве в области строительства инфраструктуры, здравоохранении и возведении зданий для коммерции.