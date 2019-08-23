Мексиканская Interjet ищет покупателей на SSJ100

Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, - мексиканская Interjet - продает их из-за тяжелого финансового положения.

Как передает Report, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По их данным, в 2016-2017 годах Interjet перестала платить производителям за запчасти для SSJ100 и начала использовать компоненты лайнеров для поддержания летной годности другой части парка.

По информации собеседников издания, Interjet - второй по величине эксплуатант SSJ после "Аэрофлота" (у госкомпаниисамолетов) - намерена продать все лайнеры SSJ100. Однако изсамолетов компания сможет продать только, так как один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению, поясняют другие источники. Один из них утверждает, что мексиканская компания хочет продать только 14 лайнеров, а семь оставить. Производитель SSJ100 - "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - помогает авиакомпании в поиске покупателей, утверждают собеседники газеты.Interjet начала поиск покупателей из-за финансовых проблем. Вгодах мексиканская авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом, показывала налет дочасов в сутки, и SSJ100 приносил ей прибыль. Но вгодах обвалился песо, дорожал керосин, Interjet стала проигрывать конкуренцию другим перевозчикам и постепенно перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей для самолетов - Powerjet (СП ОДК и французской Safran). Производители перестали поставлять компоненты для лайнеров, и Interjet занималась "каннибализацией" - ставила часть самолетов на прикол и использовала их запчасти для другой части парка, пишет издание. Представители Powerjet и ГСС не комментируют отношения с Interjet.Interjet именно покупала новые самолеты, а не брала в лизинг, поэтому они достались ей со скидкой - помиллиона долларов за штуку при рыночной цене вмиллионов долларов, говорит один из источников. Сейчас самолетамлет, и Interjet хотела бы выручить за них помиллионов долларов. Теоретически это низкая цена, отмечают два собеседника. Но техническое состояние простаивающих судов может быть таким плохим, что на каждый самолет придется потратить несколько миллионов долларов для восстановления летной годности, говорит менеджер авиастроительной компании. Из-за отношения Interjet к техническому состоянию самолетов имиджевые потери несет ГСС, возмущается один из источников газеты.По данным сервиса flightradar24, лишь шесть SSJ100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осенигода, три - с декабря- январягода, и последний - с марта текущего года. "Изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в мексиканской Interjet - результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленных на улучшение показателей SSJ100 в ее парке", - прокомментировал представитель ГСС. Представитель Interjet Джульета Пенья не ответила на запрос газеты.В покупке лайнеров могут быть заинтересованы как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании, считает источник газеты. Два других уверены, что заинтересовать они могут только российские компании, прежде всего лизинговые. "На данный момент мы не готовы оценить возможность такой сделки. Активы должны быть изучены с точки зрения технического состояния и потенциального лизингополучателя", - отметил представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая, по данным источников, изучала вопрос покупки самолетов. "Мы не рассматриваем сделки без эксплуатантов, пока запроса от авиакомпаний не было", - говорит представитель "Сбербанк-лизинга". Представители "ВТБ лизинга" и "ВЭБ лизинга" от комментариев отказались.