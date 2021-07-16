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Индийские компании изучают возможности для инвестирования в инфраструктуру Азербайджана

Индийские компании изучают возможности для инвестирования в инфраструктуру Азербайджана Индийские компании, включая ONGC Videsh Limited, вложили в Азербайджан более 1,2 млрд долларов.
Бизнес
16 июля 2021 г. 11:31
Индийские компании изучают возможности для инвестирования в инфраструктуру Азербайджана
Бавитлунг Ванлалвавна

Индийские компании, включая ONGC Videsh Limited, вложили в Азербайджан более 1,2 млрд долларов.

Об этом в интервью Report заявил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

"Другие индийские компании также изучают дополнительные возможности в секторе энергетики и инфраструктуры Азербайджана. Это вполне понятно, учитывая тот факт, что Индия была вторым по величине рынком для экспорта нефти из Азербайджана на протяжении первых пяти месяцев этого года. Фактически, двусторонняя торговля между двумя странами за этот период выросла более чем на 21 процент по сравнению с прошлым годом", - заявил посол.

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Версия на английском языке Ambassador: Indian companies exploring opportunities to invest in Azerbaijani infrastructure sector
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Hindistan şirkətləri Azərbaycana pul qoymaq imkanlarını araşdırır"

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