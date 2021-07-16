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Экспорт индийской фармацевтической продукции в Азербайджан вырос на 20%

Экспорт индийской фармацевтической продукции в Азербайджан вырос на 20% В течение прошлого года, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, мы наблюдали 20-процентный рост экспорта индийской фармацевтической продукции в Азербайджан. Об этом в интервью Report заявил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.
Бизнес
16 июля 2021 г. 10:38
Экспорт индийской фармацевтической продукции в Азербайджан вырос на 20%
Бавитлунг Ванлалвавна

В течение прошлого года, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, мы наблюдали 20-процентный рост экспорта индийской фармацевтической продукции в Азербайджан. Об этом в интервью Report заявил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

"Азербайджанские организации сотрудничают с компаниями из Индии для регистрации индийской продукции в Азербайджане, а также поощряют индийские компании вкладывать средства на азербайджанский рынок. Были установлены контакты между индийским производителем вакцин от COVID-19 и его партнером в Азербайджане, и есть возможности для сотрудничества в этой области. В прошлом известная индийская компания также сотрудничала с ведущим бизнес-центром в Азербайджане, чтобы предоставить технологические ресурсы для создания одного из первых фармацевтических заводов в Азербайджане на основе контрактного производства", - заявил посол.

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