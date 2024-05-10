В Агдамский промышленный парк планируется инвестировать 195 миллионов манатов

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, специальный представитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и представители профильных структур Минэкономики ознакомились с проделанной работой в Агдамском про

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, специальный представитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и представители профильных структур Минэкономики ознакомились с проделанной работой в Агдамском промышленном парке.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, Агдамский промышленный парк, созданный указом президента Азербайджана от 28 мая 2021 года, играет особую роль в реализации бизнес-потенциала освобожденных от оккупации территорий, развитии ненефтяного сектора, повышении уровня занятости и увеличении производства конкурентоспособной продукции.

В Агдамском промышленном парке, как в других промпарках, созданы благоприятные условия для развития предпринимательства. Находящийся на стыке с другими районами Карабаха, Агдамский промышленный парк по числу резидентов является второй промышленной зоной после Сумгайытского химического промышленного парка.

В парке 21 субъекту предпринимательства с общим объемом инвестиций более 195 млн манатов присвоен статус резидента, а 6 предпринимателям - статус нерезидента. В промышленном парке планируется создание более 1800 рабочих мест. На сегодняшний день резиденты промышленного парка инвестировали более 35 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест. Здесь ведется создание инфраструктурной сети, электро-, газо-, водоснабжения, строительство административного здания, а резидентами осуществляются строительно-монтажные работы ряда предприятий.

ООО BAFCO İnvest в марте 2023 года прошло регистрацию как резидент Агдамского промышленного парка. Предприятие, расположенное на территории 2,5 га, с применением передовых немецких технологий специализируется на производстве защитной обуви с металлическими вставками и подошвами, предназначенной для строителей и работникам других сфер. На предприятии с инвестициями более 10 млн манатов будет создано 120 новых рабочих мест. В результате освобождения резидентов промпарков от уплаты НДС на импорт и таможенных льгот BAFCO İnvest на сегодня сэкономило более 1 млн манатов.

ООО Mister Decor получило статус резидента Агдамского промышленного парка в октябре 2022 года. Предприятие, специализирующееся на производстве обоев с инвестициями в 7 млн манатов, является первым подобным предприятием на Южном Кавказе. На предприятии с годовой мощностью 2,1 млн рулонов в год планируется открыть 76 новых рабочих мест. Наряду с реализацией на местном рынке продукции, произведенной с применением немецких и китайских технологий, планируется наладить ее экспорт. За счет льгот для резидентов промышленных парков на уплату НДС на импорт и таможенных пошлин Mister Decor на сегодня сэкономил более 400 тыс. манатов.

ООО Metkons получило статус резидента Агдамского промышленного парка в апреле 2022 года. На предприятии, расположенном на территории в 1 га, планируется производить вентиляционное и противопожарное оборудование, а также различную металлическую продукцию. Инвестиционная стоимость предприятия, на котором применяются турецкие, итальянские, российские и китайские технологии, составляет 1,9 млн манатов. Постоянной работой будет обеспечено 45 человек. Продукция, произведенная на предприятии, будет направлена на удовлетворение внутренних потребностей. В результате освобождения резидентов промышленных парков от уплаты НДС на импорт и таможенных льгот ООО «Metkons» сэкономило более 100 тыс. манатов.

В Агдамском промышленном парке также ведутся строительно-монтажные работы предприятий: ООО «Rail Trans Service» - автоматических и телемеханических систем, ООО «Eel Electric» - по производству электрораспределительного оборудования и электрических розеток, ООО «Prof-Dam» - по производству кровли, ООО «Tabaterra» - по производству табачной продукции, ООО «Agah Group» - по производству металлических профилей и складских стеллажей и др. Некоторые из этих предприятий планируют начать работу уже в текущем году.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 7 промышленных парков и 5 промышленных кварталов. Для резидентов промышленных зон применяются стимулирующие меры. В расположенных на освобожденных территориях Агдамском промышленном парке и промышленном парке «Экономическая Зона Долины Араз» применяются дополнительные льготы. Среди них специальные льготные банковские кредиты, субсидирование выплат по социальному страхованию, 20%-ная скидка на коммунальные услуги, освобождение от НДС и таможенных пошлин на импортируемое сырье и материалы.