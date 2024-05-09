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Азербайджан и Турция подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере МСБ

Азербайджан и Турция подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере МСБ Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и Турецко-азербайджанский деловой совет Комитета внешнеэкономических связей (DEİK) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Бизнес
9 мая 2024 г. 15:43
Азербайджан и Турция подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере МСБ

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и Турецко-азербайджанский деловой совет Комитета внешнеэкономических связей (DEİK) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Меморандум предусматривает различные меры по расширению сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ). Документ подписан председателем правления KOBİA Орханом Мамедовым и заместителем председателя DEİK Эрдалом Эреном.

На встрече О.Мамедова с генеральным директором Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRİC) Захрой Зумруд Сельчук также подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между KOBİA и SESRİC.

На данный момент между KOBIA и соответствующими учреждениями Турции подписано 11 меморандумов о взаимопонимании и 2 протокола о намерениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə KOB sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair 2 anlaşma memorandumu imzalayıb

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