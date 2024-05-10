В Азербайджане будет создана онлайн-платформа "зеленых технологий"

В Азербайджане по докладу "Business Ready" Группы Всемирного банка будет создана онлайн-платформа "зеленых технологий".

В Азербайджане по докладу "Business Ready" Группы Всемирного банка будет создана онлайн-платформа "зеленых технологий".

Как сообщает Report, это отражено в дорожной карте на 2024 год по совершенствованию в соответствующей сфере по индикатору "Конкурентоспособность".

Для создания онлайн-рынков "зеленых технологий" в течение этого года должен быть подготовлен документ и представлен в Министерстве цифрового развития и транспорта, Агентство интеллектуальной собственности и Государственную службу антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики.