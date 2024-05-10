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В Азербайджане будет создана онлайн-платформа "зеленых технологий"

В Азербайджане будет создана онлайн-платформа "зеленых технологий" В Азербайджане по докладу "Business Ready" Группы Всемирного банка будет создана онлайн-платформа "зеленых технологий".
Бизнес
10 мая 2024 г. 17:04
В Азербайджане будет создана онлайн-платформа зеленых технологий

В Азербайджане по докладу "Business Ready" Группы Всемирного банка будет создана онлайн-платформа "зеленых технологий".

Как сообщает Report, это отражено в дорожной карте на 2024 год по совершенствованию в соответствующей сфере по индикатору "Конкурентоспособность".

Для создания онлайн-рынков "зеленых технологий" в течение этого года должен быть подготовлен документ и представлен в Министерстве цифрового развития и транспорта, Агентство интеллектуальной собственности и Государственную службу антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики.

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Версия на английском языке Green technology online platform to be established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “yaşıl texnologiya” onlayn platforması yaradılacaq

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