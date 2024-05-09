В этом году Азербайджан закупил у Турции товары на 695 млн долларов США

В январе-апреле текущего года Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму 695 млн долларов США.

В январе-апреле текущего года Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму 695 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.

По данным, это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего объема экспорта страны.

За отчетный период стоимость общего экспорта Турции увеличилась на 1,2% в годовом исчислении и достигла 71 млрд 790 млн долларов США. Крупнейшими импортерами товаров из Турции стали Германия (5,930 млрд долларов США; на 5,5% меньше), США (4,166 млрд долларов США; на 8,1% больше), Италия (3,902 млрд долларов США; на 5% больше) и Англия (3,828 млрд долларов США; на 5,5% больше).

Только за апрель из Турции в Азербайджан было экспортировано товаров на 181,5 млн долларов США, что на 10,9% больше, чем год назад. Экспорт Турции в Азербайджан составил 1,1% от общего объема экспорта в этом месяце.