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Микаил Джаббаров: Память об общенациональном лидере будет жить вечно в наших сердцах

Микаил Джаббаров: Память об общенациональном лидере будет жить вечно в наших сердцах Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в своем аккаунте в социальной сети "X".
Бизнес
10 мая 2024 г. 09:38
Микаил Джаббаров: Память об общенациональном лидере будет жить вечно в наших сердцах

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в своем аккаунте в социальной сети "X".

Как сообщает Report в публикации отмечается:

"Сегодня исполняется 101 год со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Слова великого лидера: "Я вижу смысл своей жизни в служении своему народу. Азербайджан - это смысл моей жизни" являются свидетельством высочайшей любви к Родине, преданности народу и приверженности духовным ценностям”, - говорится в публикации.

Министр отметил, что память об общенациональном лидере будет жить в наших сердцах вечно, его прогрессивные идеи, мудрая политика и богатый управленческий опыт останутся примером для каждого из нас.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov shares post on 101st anniversary of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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