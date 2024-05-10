Микаил Джаббаров: Память об общенациональном лидере будет жить вечно в наших сердцах

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в своем аккаунте в социальной сети "X".

Как сообщает Report в публикации отмечается:

"Сегодня исполняется 101 год со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Слова великого лидера: "Я вижу смысл своей жизни в служении своему народу. Азербайджан - это смысл моей жизни" являются свидетельством высочайшей любви к Родине, преданности народу и приверженности духовным ценностям”, - говорится в публикации.

Министр отметил, что память об общенациональном лидере будет жить в наших сердцах вечно, его прогрессивные идеи, мудрая политика и богатый управленческий опыт останутся примером для каждого из нас.