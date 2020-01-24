Импорт автомобилей LADA в Азербайджан в 2019 году вырос на 40%

По итогам 2019 года объем продаж автомобилей LADA в Азербайджане увеличился на 40% и составил 1600 автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в целом АВТОВАЗ по итогам прошлого года поставил на экспорт около 50 тысяч автомобилей LADA. Это на 32% больше по сравнению с предыдущим годом.

Основными экспортными рынками для российской марки остаются Беларусь (16 тысяч штук, при росте на 53%) и Казахстан (15 тысяч штук, рост на 14%), где LADA также является брендом №1 с долей 25,7% и 21,8% соответственно.

Кроме того, весной 2019 года АВТОВАЗ вышел на рынок Монголии, где в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA. О росте популярности LADA за рубежом говорит и тот факт, что в ноябре 2019 года в Египте состоялся старт локального производства и продаж автомобилей LADA Granta нового поколения.