IKEA начала переговоры со странами о возврате госпомощи

Шведская сеть гипермаркетов IKEA начала переговоры с правительствами нескольких стран о возврате госпомощи, выделенной компании в качестве меры поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT). Свое решение компания объяснила тем, что последствия временного закрытия ее магазинов не были столь катастрофичными.

«Сейчас самым правильным будет сказать "спасибо" тем, кто нас поддержал. Ребята, вы поддержали нас в очень сложный период, и мы готовы вас отблагодарить»,— сказал FT менеджер по розничным операциям Ingka Group Толга Онку. Нидерландская холдинговая компания Ingka Group контролирует большую часть магазинов IKEA.

Как сообщил Толга Онку, из-за закрытия своих магазинов компания ожидала сокращение продаж на 70—80%. Но этого не произошло, так как вскоре магазины открылись, а спрос на товары для дома только возрос.

IKEA начала переговоры с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США. Компания только начала переговоры, и детали возврата госпомощи пока неясны.

В Москве первые магазины IKEA возобновили работу 3 июня. На время закрытия магазинов у компании качественно выросла доля онлайн-продаж.