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IАТА ухудшила прогноз убытков мировых авиакомпаний

IАТА ухудшила прогноз убытков мировых авиакомпаний Ассоциация, как и ранее, призывает мировые правительства оказывать поддержку авиапредприятиям
Бизнес
22 апреля 2021 г. 12:25
IАТА ухудшила прогноз убытков мировых авиакомпаний

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) вновь ухудшила прогноз консолидированного чистого убытка мировых авиакомпаний в 2020-2021 годах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении организации.

Прошлогодний убыток отрасли IATA оценивает в 126,4 млрд долларов США, тогда как в ноябре он прогнозировался на уровне 118,5 млрд долларов США, а до этого, в июне - 84,3 млрд долларов США. По итогам этого года убыток составит 47,7 млрд долларов США, полагают в ассоциации - в ноябре он ожидался в размере в 38,7 млрд долларов США, в июне - 15,8 млрд долларов США.

Пассажиропоток авиакомпаний в этом году может составить порядка 2,4 млрд человек, что более чем на 30% выше прошлогоднего показателя, но на 47% ниже, чем в "доковидном" 2019 году.

Доходы отрасли ожидаются на уровне 458 млрд долларов США (+23% к 2020 году, -45% к 2019 году), в частности, от пассажирских перевозок - 231 млрд долларов США (+22%/-62%), от грузовых - 152 млрд долларов США (+19%/+50%), что будет историческим максимумом для этого сегмента.

Вся отрасль выйдет из COVID-кризиса финансово ослабленной, сдерживание и сокращение расходов будут иметь ключевое значение для ее восстановления, полагают в IATA. Также ассоциация, как и ранее, призывает мировые правительства оказывать поддержку авиапредприятиям.

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