ГТК Азербайджана и ВТО обсудили адаптацию таможенной деятельности к пандемии

Соответствующие структуры ВТО осуществляют свою деятельность в виртуальном формате, приоритеты также адаптированы к текущей деятельности

Состоялась онлайн-встреча с участием генерального секретаря и председателя а также заместителей председателя Совета Всемирной таможенной организации (ВТО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На встрече председатель комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехдиев принял участие в качестве заместителя председателя ВТО по европейскому региону.

Встреча была проведена с целью планирования дальнейших мероприятий для продолжения деятельности, осуществляемой по итогам заседаний политической комиссии и Совета ВТО, в частности, определения методов работы и приоритетов.

Выступая на заседании, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия рассказал о сложных условиях, созданных пандемией COVID-19 в мире, обратил внимание на вопросы обеспечения непрерывности деятельности в рамках важной роли, которую играют таможенные органы во время пандемии, поделился мнением о приоритетах дальнейшей деятельности таможенных органов.

Было отмечено, что соответствующие структуры ВТО осуществляют свою деятельность в виртуальном формате, приоритеты также адаптированы к текущей деятельности.

Выступившие на встрече другие участники поделились мнениями о деятельности таможенных органов в сложных условиях, вызванных пандемией.

Председатель ГТК Сафар Мехтиев высказал свое мнение в направлении эффективной организации дальнейшей деятельности, адаптации к вызовам, вызванным пандемией.

Председатель комитета отметил, что в настоящее время процесс вакцинации в Европейском регионе осуществляется ускоренными темпами, в Азербайджане также реализуются специальные меры в этом направлении.