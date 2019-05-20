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Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана на 23,7%

Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана на 23,7%

В январе-апреле этого года из Азербайджана в Грузию экспортировано 113 887,6 тонн цемента на сумму 6 млн 455,1 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики этой страны.

Объем экспорта цемента из Азербайджана в соседнюю страну в годовом сравнении повысился на 21 887,2 тонн или 23,7%, в стоимостном выражении - 1 млн 743,3 тыс. долларов.

В аналогичном периоде прошлого года Азербайджан экспортировал в Грузию 92 000,4 тонн цемента на сумму 4 млн 711,8 тыс. долларов.

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