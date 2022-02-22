Государственная налоговая служба проведет форум с участием предпринимателей

25 февраля Государственная налоговая служба при Министерстве экономики проведет форум в видеоформате на тему "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией".
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
"Предпринимателям предлагается присылать вопросы по налоговому законодательству и предложения по совершенствованию законодательства для обсуждения на форуме на электронный адрес [email protected]", - говорится в сообщении Государственной налоговой службы.