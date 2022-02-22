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Государственная налоговая служба проведет форум с участием предпринимателей

Государственная налоговая служба проведет форум с участием предпринимателей 25 февраля Государственная налоговая служба при Министерстве экономики проведет форум в видеоформате на тему "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией".
Бизнес
22 февраля 2022 г. 17:17
Государственная налоговая служба проведет форум с участием предпринимателей
Report

25 февраля Государственная налоговая служба при Министерстве экономики проведет форум в видеоформате на тему "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

"Предпринимателям предлагается присылать вопросы по налоговому законодательству и предложения по совершенствованию законодательства для обсуждения на форуме на электронный адрес [email protected]", - говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

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Версия на английском языке State Tax Service to hold forum with participation of entrepreneurs
Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti sahibkarların iştirakı ilə forum keçirəcək

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