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Госкомтаможня распространила заявление

Госкомтаможня распространила заявление "В ряде СМИ появилась информация о том, что в Государственном таможенном комитете создано новое структурное подразделение под названием "Отдел по работе с секретными документами", а начальником этого отдела назначена Руфана Асадова. Эта информация не соот
Бизнес
29 октября 2022 г. 15:32
Госкомтаможня распространила заявление

"В ряде СМИ появилась информация о том, что в Государственном таможенном комитете создано новое структурное подразделение под названием "Отдел по работе с секретными документами", а начальником этого отдела назначена Руфана Асадова. Эта информация не соответствует действительности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов.

"Этот отдел был создан много лет назад, и Р.Асадова возглавляет этот отдел с момента его создания", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsi açıqlama yayıb

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