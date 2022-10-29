Госкомтаможня распространила заявление

"В ряде СМИ появилась информация о том, что в Государственном таможенном комитете создано новое структурное подразделение под названием "Отдел по работе с секретными документами", а начальником этого отдела назначена Руфана Асадова. Эта информация не соот

"В ряде СМИ появилась информация о том, что в Государственном таможенном комитете создано новое структурное подразделение под названием "Отдел по работе с секретными документами", а начальником этого отдела назначена Руфана Асадова. Эта информация не соответствует действительности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов.

"Этот отдел был создан много лет назад, и Р.Асадова возглавляет этот отдел с момента его создания", - отметил он.