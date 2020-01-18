 Наверх

Forbes: В списке богатейших людей мира сменился лидер

​Глава французской LVMH сместил основателя Amazon в рейтинга богачей

Глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первой строчки рейтинга богатейших людей мира.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

Как объяснили в издании, успех Арно обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7%, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.Акции Amazon, в свою очередь, подешевели на торгах в пятницу на 0,7%. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.
Сейчас состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов, Безоса – 115,6 миллиарда долларов.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!