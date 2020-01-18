Forbes: В списке богатейших людей мира сменился лидер

Глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первой строчки рейтинга богатейших людей мира.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

Как объяснили в издании, успех Арно обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на%, что принесло емумиллиарда долларов.Акции Amazon, в свою очередь, подешевели на торгах в пятницу на%. В результате Безос потерялмиллионов долларов.Сейчас состояние Арно составляетмиллиардов долларов, Безоса –миллиарда долларов.