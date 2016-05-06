​Георгий Арешидзе: Грузия планирует продавать Азербайджану новые скоростные поезда

Тбилиси. 6 мая. REPORT.AZ/ "Грузинский вагоностроительный завод производит новые высококачественные грузовые и пассажирские вагоны, электропоезда. Грузия намерена продавать их Азербайджану по выгодным ценам. В связи с этим подготовлен новый пакет предложений, который в ближайшее время будет представлен азербайджанской стороне".

Об этом сказал Report директор Грузинского вагоностроительного завода Георгий Арешидзе.

Он отметил, что завод длительное время сотрудничает с ЗАО "Азербайджанские железные дороги": "Мы продаем Азербайджану пассажирские и грузовые составы. Завод начал производство новых высококачественных грузовых и пассажирских вагонов, электропоездов. Для этого получена необходимая лицензия. Произведенные совместно с Китаем скоростные поезда курсируют по маршруту Тбилиси-Батуми".

По его словам, на заводе производятся вагоны, предназначенные для железнодорожных путей постсоветских и европейских стран: "У нас выгодные цены. Поэтому думаем, что АЖД заинтересуется нашими скоростными составами, в частности, грузовыми вагонами после реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В следующем месяце мы посетим Баку с новым проектом и соответствующими документами".