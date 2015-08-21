Генконсул: Выставка возможностей провинции Западный Азербайджан прошла очень плодотворно

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Выставка потенциала провинции Западный Азербайджан "Возможности производства и экспорта" прошла очень плодотворно".

Об этом Report сообщил генеральный консул Ирана в Нахчыване Мансур Айром (Mansour Airom).

По его словам, на выставке посетители смогли ознакомиться с широким спектром продукции, производимой в этой иранской провинции, а также обсудить возможности сотрудничества.

Дипломат отметил, что на выставке были достигнуты договоренности по развитию сотрудничества по ряду областей, в основном в области строительства: "Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут подписаны контракты".

Отметим, что первая выставка возможностей провинции Западный Азербайджан "Возможности производства и экспорта" состоялась 14-18 августа в Нахчыване. В ней приняли участие более 20 компаний из иранской провинции Западный Азербайджан.