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    Генконсул: Выставка возможностей провинции Западный Азербайджан прошла очень плодотворно

    Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут подписаны контракты

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Выставка потенциала провинции Западный Азербайджан "Возможности производства и экспорта" прошла очень плодотворно".

    Об этом Report сообщил генеральный консул Ирана в Нахчыване Мансур Айром (Mansour Airom).

    По его словам, на выставке посетители смогли ознакомиться с широким спектром продукции, производимой в этой иранской провинции, а также обсудить возможности сотрудничества.

    Дипломат отметил, что на выставке были достигнуты договоренности по развитию сотрудничества по ряду областей, в основном в области строительства: "Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут подписаны контракты".

    Отметим, что первая выставка возможностей провинции Западный Азербайджан "Возможности производства и экспорта" состоялась 14-18 августа в Нахчыване. В ней приняли участие более 20 компаний из иранской провинции Западный Азербайджан.

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