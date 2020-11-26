О нас
Report Georgia
Аудио новости

Французский автогигант закроет завод в Европе

Французский автогигант закроет завод в Европе 75% электрокаров, которые Renault намерена продать через пять лет, будут производиться в других странах
Бизнес
26 ноября 2020 г. 19:06
Французский автогигант закроет завод в Европе

Французский автомобильный гигант Renault планирует закрыть завод по производству машин в Европе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это будет сделано, несмотря на сопротивление властей Франции.

Речь идет о заводе в городе Флен-сюр-Сен. Он находится в 40 километрах от Парижа. Почти за 70 лет здесь собрали 20 различных моделей машин бренда.

Сейчас на заводе производят электромобиль Zoe и модель японского гиганта — Nissan Micra.

До 2024 года это предприятие намерены перепрофилировать: на площадке займутся переработкой и модернизацией автомобилей и аккумуляторов.

Что касается производства новых машин, то, по заявлениям руководства компании, электрокары и автомобили, производимые в Флен-сюр-Сен, постепенно перенесут на завод в городе Дуэ (регион О-де-Франс, Франция).

Против этих планов компании выступают местные профсоюзы: они считают, что Renault может сочетать и производство машин во Флен-сюр-Сен, и другие виды деятельности на этом предприятии.

Помимо этого, в профсоюзах отмечают, что 75% электрокаров, которые Renault намерена продать через пять лет, будут производиться в других странах, а не во Франции.

"Renault не может уничтожить производственные мощности во Франции и в то же время пользоваться государственной поддержкой", — заявляет Французская демократическая конфедерация труда (CFDT).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
25 ноября 2020 г. 12:44
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
25 ноября 2020 г. 12:38
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
25 ноября 2020 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
25 ноября 2020 г. 11:37
Новые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
ФотоНовые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
25 ноября 2020 г. 10:01
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
24 ноября 2020 г. 17:47
От Барды до Агдама построят железную дорогу
От Барды до Агдама построят железную дорогу
24 ноября 2020 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi